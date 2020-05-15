"واشنطن بوست": ترامب شجع بومبيو على الترشح لمجلس الشيوخ والأخير رفض

أفادت صحيفة "​واشنطن بوست​" الأميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، شجع مؤخرًا وزير خارجيته ​مايك بومبيو​، على إعادة التفكير بالترشح لمجلس الشيوخ بولاية كنساس، إلا أن بومبيو رفض هذا الطلب".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الحديث بين ترامب وبومبيو جرى خلال اجتماع مباشر بينهما في ​البيت الأبيض​ قبل أسبوعين"، لافتةً، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن "بومبيو يمكنه بالتأكيد الاحتفاظ بالمقعد للجمهوريين لو ترشح".

كما اعتبرت أن "طلب ترامب يسلط الضوء على القلق المتزايد بين الجمهوريين بشأن إمكانية فقدان أغلبيتهم في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل"، موضحةً أن "المقعد الذي كان مضمونا في كنساس من قبل، ربما يشهد تنافسًا الآن".

ونوّهت "واشنطن بوست" بأن "ترامب يتلقى تحديث مستمر من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​ والمستشارين السياسيين الآخرين بشأن المشهد السياسي المتدهور في مجلس الشيوخ، بحسب مستشارون لترامب رفضوا الكشف عن هويتهم"، مشيرةً إلى أنه "يتلقى بشكل منتظم بيانات استطلاعات الرأي بشأن السباقات التي تشهد تنافسًا على مقاعد مجلس الشيوخ".