سفارة أميركا بسوريا تقدم مساعدات بـ31 مليون دولار لدمشق لمكافحة كورونا

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​سوريا​ انها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون ​دولار​ لسوريا في إطار مكافحة ​فيروس كورونا​. وأشارت السفارة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "مساعدات أميركية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا. تُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك ​الأدوية​ والإمدادات الطبية من أية ​عقوبات​ أميركية أو حتى عقوبات تفرضها ​الأمم المتحدة​ حاليا في جميع أنحاء سوريا"، لافتا إلى أن "قيمة المساعدة 3 مليون دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه و​الصرف الصحي​ وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه".

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