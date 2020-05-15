عبد الصمد: أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ونعمل لمنع محاكمة الإعلاميين

أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، إلى أنه "منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا ​حالات​ ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم، هذه من الحالات الضيقة التي عنيتها".

وتمنت عبد الصمد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، من "الزملاء الذين سارعوا لنشر التأويلات أن يتأكدوا منا أولا فبابنا مفتوح للجميع".