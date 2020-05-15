النائب عون يزور الوزير حسن لبحث دعم مستشفى بعبدا وتجهيز جناحه الجديد

إستقبل وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ بمكتبه ب​وزارة الصحة العامة​ النائب ألان عون يرافقه مدير عام ​مستشفى بعبدا الحكومي​ الجامعي ​فريد صباغ​، وأشار النائب عن إلى أن البحث تناول "مواكبة مرحلة العودة إلى الحياة التدريجية في نهاية الأسبوع الأولى من شهر حزيران، خصوصًا أن لبنان يمر بأزمة خانقة ويحتاج لاستعادة الحركة الإقتصادية".

ولفت النائب عون إلى أن "هذه الأزمة أدت لتحول الناس بمجتمعنا للقطاعات الحكومية، حيث يجب رفد ​المستشفيات الحكومية​ بالإمكانات اللازمة باعتبار أن لجوء المواطنين سيزداد إليها". ودعا إلى "إعادة ترشيد الإمكانات الموجودة، سواء في ​الموازنة العامة​ أم في قرض ​البنك الدولي​، بهدف أولوية تعزيز المستشفيات الحكومية".

وأشار إلى أنه تم التناقش بـ"سبل تجهيز القسم الجديد الذي أنجزه مستشفى بعبدا الحكومي والذي يتضمن خمسين سريرًا، ما سيزيد قدرته الإستيعابية إلى 110 أسرّة. وأكد أن الإبقاء على السقف المالي للمستشفى كما كان في السنة السابقة لن يكون كافيًا بعد الآن، ومن الضروري زيادة هذه المساهمة السنوية لتمكين المستشفى من تشغيل الجناح الجديد. وشدد على أهمية هذا المستشفى الذي يكاد يكون الوحيد الحكومي والجامعي التابع للجامعة اللبنانية في ​قضاء بعبدا​ الذي يسكنه أكثر من مليون ونصف مليون شخص، وعلى تماس مع ​المتن الأعلى​ الخالي من أي مستشفى حكومي".