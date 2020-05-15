العثور على جثة متحللة في البحر قبالة بلدة شكا

عُثر على جثة مجهولة الهوية ومتحللة في البحر على بعد حوالى 200 متر قبالة شاطىء بلدة شكا، وتم انتشالها من قبل عناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ إلى مرفأ شكا.

وحضر الطبيب الشرعي للكشف على الجثة قبل تسليمها لمفرزة شواطىء ​الشمال​ ونقلها إلى ​مستشفى البترون​.

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