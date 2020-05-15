أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي عن سقوط جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جونية المسلك الغربي بالقرب من مفرق يسوع الملك وحركة المرور ناشطة في المحلة.
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