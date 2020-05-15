جنبلاط: لعدم الوقوع بفخ التراخي عن اتخاذ الحمايات من كورونا

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ، إلى أنه "كم الأخبار عن ​فيروس كورونا​ متعددة ومتنوعة وأحيانا متناقضة، لكن الثابت ان ​القضاء​ على هذا الوباء عملية طويلة جدا جدا".

ونبه في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "عدم الوقوع في فخ التراخي عن اتخاذ الحمايات الضرورية الأساسية من اجل حماية المجتمع، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة و​المجتمع المدني​ وسائر الهيئات على تنوعها".