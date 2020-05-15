أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ، إلى أنه "كم الأخبار عن فيروس كورونا متعددة ومتنوعة وأحيانا متناقضة، لكن الثابت ان القضاء على هذا الوباء عملية طويلة جدا جدا".
ونبه في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "عدم الوقوع في فخ التراخي عن اتخاذ الحمايات الضرورية الأساسية من اجل حماية المجتمع، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني وسائر الهيئات على تنوعها".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لعدم الوقوع بفخ التراخي عن اتخاذ الحمايات من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.