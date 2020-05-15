غريب: على الحكومة ورئيسها كشف محولي الأموال للخارج ومحاسبتهم

اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني ​حنا غريب​ إلى أن "المطلوب هو ترجمة الإنتفاضة إلى الدولة، والشعب ليس فاسدا، إنما السلطو هي الفاسدة، والذي سرق المال العام سرق ​صوت الشعب​ أولا، والتحركات التي حصلت هي نتيجة ​قانون الإنتخابات​، حيث يجب أن يكون لبنان كله دائرة واحدة وشطب القيد الطائفي وهكذا تكون ​الدولة المدنية​".

وأشار غريب في حديث تلفزيوني، إلى أنه "على الحكومة ورئيسها ​حسان دياب​ الكشف عن الـ2% من المودعين الذين يملكون أكثر من 50% من قيمة الودائع، والتحقيق معهم ومع مصادر أموالهم، ويجب الكشف عن أسماء جميع الذين هربوا الأموال إلى الخارج، و98% من المودعين يتعرضون لـhaircut بشكل يومي".