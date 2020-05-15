غريب: على الحكومة ورئيسها كشف محولي الأموال للخارج ومحاسبتهم

اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب إلى أن "المطلوب هو ترجمة الإنتفاضة إلى الدولة، والشعب ليس فاسدا، إنما السلطو هي الفاسدة، والذي سرق المال العام سرق صوت الشعب أولا، والتحركات التي حصلت هي نتيجة قانون الإنتخابات، حيث يجب أن يكون لبنان كله دائرة واحدة وشطب القيد الطائفي وهكذا تكون الدولة المدنية".
وأشار غريب في حديث تلفزيوني، إلى أنه "على الحكومة ورئيسها حسان دياب الكشف عن الـ2% من المودعين الذين يملكون أكثر من 50% من قيمة الودائع، والتحقيق معهم ومع مصادر أموالهم، ويجب الكشف عن أسماء جميع الذين هربوا الأموال إلى الخارج، و98% من المودعين يتعرضون لـhaircut بشكل يومي".
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