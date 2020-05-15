حسن: ما زلنا بالمرحلة الثالثة بفضل وعي الجميع والوباء ضمن السيطرة

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح من بلدة بدنايل إلى "أننا نحن على تنسيق مباشر لنقول أن التعاون مطلوب بشكل علمي وهادئ، والحضانة المجتمعية هي ضرورية خصوصا بهذه الظروف"، مشددا على أن "الهدف هو تخفيف عدد الإصابات ولنشتري وقت للبعد الطبي المخبري والعمل على لقاح، وأيضا نرى أننا نقيم تحديث للمعلومات لنرى المناعة المجتمعية".

وأكد في تصريحه خلال جولته البقاعية، اننا في لبنان "ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم يحصل انزلاق إلى المرحلة الرابعة وهذا بفضل وعي الجميع والوباء ما زال ضمن السيطرة، ومن المهم أنه عند تسجيل أي إصابة الإلتزام ب​الحجر المنزلي​، واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحماية الشخصية وحماية المجتمع، و​وزارة الصحة​ ستقوم باللازم".

ولفت إلى أنه "لدينا اجتماع الأحد برئاسة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وسنرفع تقارير الوزارة إلى الإجتماع لنناقش المنحى الوبائي وسيتخذ القرار الحكومي بخصوص التعبئة العامة".

وردا على سؤال، أشار حسن إلى أن "وزير التربية ​طارق المجذوب​ يتابع المستجدات الميدانية لحظةً بلحظة، وهو يوازي ما بين المعطيات الصحية وعدم خسارة ​العام الدراسي​، وهو يملك من الشجاعة والجرأة والمعرفة لإتخاذ القرار المناسب".