لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في بيان الى أنه "ورد في احدى ​وسائل الاعلام​ خبرا حول خلاف حصل خلال اجتماع لجنة الكورونا بين وزير الداخلية و​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، حيث اشتكى وزير الداخلية من التأخير في الإجراءات لتزويد الوزارة بأسماء المغتربين"، مؤكدا ان "ما ذكر غير صحيح إطلاقا، كما أن التنسيق التام بين الوزارتين وبين الوزيرين شخصيا لما فيه خير المصلحة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الداخلية نفى ما يشاع عن خلاف مع وزير الصحة: التنسيق تام بين الوزارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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