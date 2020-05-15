نجاح تجارب لقاح جامعة أكسفورد

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تصاعدت الآمال في أن يكون علاج الفيروس التاجي أصبح على الطريق، بعد أن أظهر لقاح تم تطويره في بريطانيا علامات واعدة في التجارب على القرود.

وقال تقرير علمي إن التجارب التي جرت إلى الآن في جامعة أكسفورد عززت جهاز المناعة في ستة من "قرود الريسوس" دون التسبب في أية آثار جانبية.

وأشار إلى أنه في غضون 28 يومًا من التطعيم، كانت لدى جميع القرود أجسام مضادة COVID-19 - أنتجها الجسم لإعطائها بعض الحصانة من الفيروس. وقال الباحثون إن القرود تمكنت من محاربة الفيروس قبل أن يخترق عمق رئتيها، حيث يمكن أن تصبح مميتة.

مشجعة

ووصف العلماء الذين علقوا على الدراسة النتائج بأنها "مشجعة للغاية"، لكنهم يحذرون من أنها لا تضمن نفس النتائج لدى البشر. ووجد الباحثون أن جرعة تطعيم واحدة كانت فعالة أيضًا في منع تلف الرئتين في تجارب القرود والفئران.

وقال ستيفين إيفانز، عالم الأوبئة في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، إن النتائج كانت أخبارًا جيدة بالتأكيد. وأضاف: "أهم نتيجة بالنسبة لي هي مزيج من الفعالية الكبيرة من حيث الحمل الفيروسي والالتهاب الرئوي اللاحق، ولكن لا يوجد دليل على وجود مرض يعزز المناعة".

وتابع العالم إيفانز: كان عدم وجود الدليل مصدر قلق للقاحات بشكل عام، وعلى سبيل المثال مع اللقاحات ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ، ولقاحات السارس.

لكن العالم عاد وقال: "لقد كان هذا مصدر قلق نظري واضح للقاح ضد السارس Cov-2 وعدم العثور على أي دليل على ذلك في هذه الدراسة أمر مشجع للغاية."

تحدٍ كبير

ومن جهته، قال الدكتور بيني وارد، أستاذ الطب الصيدلاني في كلية كينغز كوليدج في لندن: "من المفيد أن نرى أن القرود التي تم تطعيمها بلقاح SARS-CoV-2 لم يكن لديها أي دليل على تحسين أمراض الرئة وأنه على الرغم من بعض الأدلة على الجهاز التنفسي العلوي عدوى الجهاز التنفسي عن طريق السارس COV2 بعد التحدي الكبير لفيروس الحمل الفيروسي".

وأضاف: "هذه النتائج تدعم التجربة السريرية الجارية للقاح في البشر ، والتي تنتظر نتائجها بفارغ الصبر."

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ويشار إلى أنه عادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات عدة أشهر أو سنوات، لكنّ الباحثين حول العالم يتسابقون نحو التجارب البشرية - بما في ذلك فريقان في المملكة المتحدة.

ويقولون إن العملية أصبحت أسهل لأن الفيروس لا يتغير ويتشابه مع الفيروسات الأخرى التي شوهدت في الماضي.

اختبار الوخزات

وكان باحثون من جامعة أكسفورد بدأوا تجارب بشرية الشهر الماضي، في حين من المقرر أن يبدأ فريق منفصل من إمبريال كوليدج لندن اختبار الوخزات على البشر في يونيو المقبل.

وبينما سيحاول لقاح أكسفورد تحفيز الجهاز المناعي باستخدام فيروس نزلات البرد العادي المأخوذ من الشمبانزي، يستخدم الباحثون في إمبريال كوليدج قطرات من السائل لحمل المواد الوراثية التي يحتاجونها للوصول إلى مجرى الدم.

سيعمل كلا اللقاحين بعد ذلك، نظريًا، عن طريق إعادة إنشاء أجزاء من الفيروس التاجي داخل المريض وإجبار جهاز المناعة على تعلم كيفية محاربته.

وسيتم اختبار لقاح أكسفورد، المعروف باسم ChAdOx1 nCoV-19 ، على ما يصل إلى 510 أشخاص من مجموع عدد المتطوعين الـ1112، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

تصنيع عالمي

وقال البروفيسور السير جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ، إن "عدة مئات من الأشخاص تم تطعيمهم ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول شهر يونيو.

واضاف: "نريد أيضًا التأكد من أن بقية العالم سيكون جاهزًا لصنع هذا اللقاح على نطاق واسع بحيث يصل إلى السكان في البلدان النامية، على سبيل المثال، حيث تكون الحاجة كبيرة جدًا".

وخلص البروفيسور السير جون إلى القول: "نحن حقًا بحاجة إلى شريك للقيام بذلك، وهذا الشريك لديه وظيفة كبيرة في المملكة المتحدة لأن قدرتنا التصنيعية في المملكة المتحدة للقاحات ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه، لذلك سنعمل مع AstraZeneca لتحسين ذلك إلى حد كبير".

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