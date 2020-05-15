القبض على عصابة تحصصت قي تصنيع الاستروكس داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 4أشخاص مقيمين بدائرة القسم، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الاستروكس" المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوي مخدر الاستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلوجرامات- 2 زجاجة تحتوي على مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الاستروكس المخدر"- مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة- سلاح نارى "فرد خرطوش"- طلقتين من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدرة والاتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.