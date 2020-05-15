بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة على طريق "قنا – سفاجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أصيب ١٤ شخصًا، بكسور وجروح، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا بانقلاب سيارة أجرة، وإصابة: "محمد عبد الله ٣٥ سنة - محمود حسن محمد ٥٦ سنة - أسماء محمد حسن ٢١ سنة - محمد سيد أحمد ٣٣ سنة - روان محمد سيد ٣ سنوات - ريتاج محمد سيد ٥ أشهر - محمود حميد شحات ١٧ سنة - أحمد عبد الرحيم أحمد ٢٧ سنة - محمد عبد الرحيم أحمد ٢١ سنة - هاني فتحي حسين ٤١ سنة - أحمد حسن عوض ١٨ سنة - هاني عبد الباسط محمد ٤٠ سنة - موسى محمد موسى ١٩ سنة - حمدي أحمد شحات ١٥ سنة".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.