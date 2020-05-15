أوقاف القليوبية: لم نرصد أي مخالفات لقرار منع إقامة صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، عدم رصد أي خرق لقرار منع إقامة صلاة الجمعة والتزام المواطنين بالتعليمات.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية: "من المقرر صرف المرحلة الأولى من زكاة الفطر للمستحقين من خلال المديرية الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض"، مشيرًا إلى أنه يتبع هذه المرحلة مرحلتان تاليتان خلال الأسبوع ذاته لإنهاء وصول الزكاة لمستحقيها قبل انقضاء شهر رمضان.

أوضح "أبو السعود"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين للتبرع بزكاة الفطر والكفارة وفدية الإفطار بمقر المديرية والمساجد الكبرى والإدارات الفرعية، إذ خصصت وزارة الأوقاف مليوني جنيه من أموال التبرعات لتوزيعها على المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية ومن بينهم محافظة القليوبية.