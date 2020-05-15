وضع لائحة تنظيمية لعزل مصابي كورونا داخل المدينة الشبابية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات مديرية الصحة، اليوم الجمعة، بسرعة الانتهاء من عمل هيكل إداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لمصابي فيروس "كورونا" في المدينة الشبابية، وذلك لجميع العاملين من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وخدمات معاونة، بما يساعد على سهولة وسرعة القيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

وشدد المحافظ، خلال لقاءه مع قيادات الصحة ببورسعيد، على سرعة تجهيز المدينة الشبابية على أعلى مستوى، لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الحالات الايجابية، موجهًا بالمرور على كافة المرافق والبنية التحتية بالمدينة، للتأكد من جاهزيتها ورفع كفاءتها إذا تتطلب الأمر ذلك.

أكد محافظ بورسعيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين بالمدينة من الأجهزة الطبية والإدارية.