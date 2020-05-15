ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى جامعة الزقازيق إلى 19 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أعلنت جامعة الزقازيق عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد إلى 19 حالة، وأوضحت أن جميع المصابين من العاملين في الجامعة.
وأكدت الجامعة أن معظم حالات المصابين مستقرة، وجرى عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم بمستشفيات العزل التابعة للجامعة.
وفي السياق أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفاة أخصائي تمريض، 29 سنة، داخل مستشفى "الباطنة" التابع للجامعة، والذي وافته المنية داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بالمستشفى.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه جرى العثور على جثة المتوفى بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ الجهات المُختصة، وأن الأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.
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