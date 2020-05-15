وجدوا جثته في الفراش.. وفاة أخصائي تمريض في مستشفى جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفاة أخصائي تمريض، 29 سنة، داخل مستشفى "الباطنة" التابع للجامعة، والذي وافته المنية داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بالمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه جرى العثور على جثة المتوفى بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ الجهات المُختصة، وأن الأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.