وكالة الأناضول التركيّة تنشر تقريرًا حول ما تسمّيه "مخطّطات الإمارات لضمّ المغرب العربي إلى تيار الثورات المضادة" وتقول إن "محور الثورة في تونس حسم معركة الحكم"

نشرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم، الجمعة 15 ماي 2020، تقريرا حول ما تسميه "مخططات الإمارات لضم المغرب العربي إلى تيار الثورات المضادة" وإعتبرت أن "محور الثورة في تونس حسم معركة الحكم".

وقالت إن دول المغرب العربي البعيدة جغرافيا عن أبو ظبي، لم تسلم من "محاولة جر كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إلى حظيرتها، بالرغم من الثقل السكاني والجغرافي والعسكري والحضاري الذي تمثله هذه الدول مقارنة بها"

وأضافت أن أبو ظبي تجد صعوبة في إحتواء دول المغرب العربي، ومحاولة تجنيد أنظمتها في حربها ضد التيار الإسلامي المعتدل، خاصة وأن هذه الدول متصالحة مع هذا التيار، وإن إصطدمت نخبها العلمانية معه في أكثر من مناسبة.

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وإعتبر التقرير "أن فوز النهضة بالانتخابات البرلمانية وصعود قيس سعيد المؤيد للثورة إلى الرئاسة بأغلبية ساحقة في الدور الثاني، أمام مرشح الثورات المضادة نبيل القروي، شكل إحدى هزائم الإمارات في مهد الربيع العربي"

وقال إن محور الثورة في تونس حسم معركة الحكم، إلا أن بيادق الإمارات مازالوا يعارضون بقوة .