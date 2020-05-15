المفوضيّة الأوروبيّة: الحصول على لقاح كوفيد-19 يجب أن يكون "عالميًّا"

وكالات - شددت المفوضية الأوروبية على أنه يجب أن يكون الحصول على أي لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19-) "عادلا وعالميا" بعدما أشارت عملاق الأدوية الفرنسية "سانوفي" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون لها الأولوية في العلاج .

وقال الناطق بإسم المفوضية، ستيفان دي كيرسماك اليوم، الخميس 14 ماي 2020، "التضامن والتنسيق الوثيق هو الإستجابة الأكثر فاعلية والأكثر ضمانا لكوفيد-19".

وأضاف "لقاح كوفيد-19 يجب أن يكون سلعة عامة عالمية ويجب أن يكون الحصول عليه عادلا وعالميا".

Advertisements

وتابع دي كيرسماكر أنه بمجرد الإنتهاء من لقاح، سوف تعمل المفوضية على ضمان الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن.

وقال "ثم يجب أن نضمن توافره ودراسة الدعم العام لزيادة الإنتاج في أوروبا".