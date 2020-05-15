الحكومة الإيطاليّة توافق على تقديم دعمٍ للأشخاص الذين يشترون دراجات جديدة

وكالات - وافقت الحكومة الإيطالية على تقديم دعم يقدر بنحو 500 يورو للأشخاص الذين يشترون دراجة جديدة أو دراجة كهربائية أو يسجلون للحصول على خدمات مشاركة الدراجات.
ويشار إلى أن هذا الإجراء الذي تم الاعلان عنه مطلع هذا الأسبوع، كان معرضا لشطبه من النسخة النهائية لقرار الحكومة الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء.
وجاء في بيان الحكومة اليوم أن الدعم سوف يكون مقصورا على من يعيشون في المدن التي بها أقل من 50 ألف نسمة، وسوف يغطي 60% من التكلفة بالإضافة لدعم نقدي بحد أقصى 500 يورو.
وكانت نسخة أولية سابقة قد إقترحت أن يغطي الدعم 70% من التكاليف. ومن المقرر إستمرار العمل بالدعم حتى نهاية العام. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التحول للطاقة النظيفة في مرحلة ما بعد إجراءات الإغلاق في إيطاليا، حيث سوف يعود المواطنون تدريجيا للعمل، ولكن سوف يتم تقييد تنقلهم بوسائل النقل العامة.
وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لإحتواء تفشي فيروس كورونا، من المقرر أن تحمل الحافلات والقطارات وعربات مترو الأنفاق عددا أقل من الركاب.
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