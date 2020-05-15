خمس معلومات عن جامعة حائل في المملكة العربية السعودية

وقعت جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، ٤١ عقداً لأبحاث ودراسات تتعلق بفيروس كورونا، بقيمة تجاوزت 1.6 مليون ريال، وذلك استكمالا لتوجيهات مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بدعم ٣٨ مشروعاً بحثياً ودراسة في وقت سابق تتعلق جميعها بفيروس كورونا.
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الوكالة ممثلة في عمادة البحث العلمي استكملت الإجراءات اللازمة كافة لتمويل هذه الأبحاث والدراسات بعد الموافقة النهائية عليها بحيث يعمل الباحثون في مجموعات من الفرق البحثية وفق تخصصات وخبرات متنوعة.
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات حول جامعة الحائل.
- جامعة حائل جامعة سعودية تقع في مدينة حائل بمنطقة حائل وهي تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، تأسست الجامعةبمرسوم ملكي يوم الثلاثاء 30 جمادي الآخر 1426هـ الموافق 7 يونيه 2005م.
- يتولى إدارة الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم سلامة البراهيم خلفاً للدكتور أحمد السيف أول مدير لجامعة حائل.
- حصلت الجامعة في عام 2019، على جائزتين للتميز في الإنتاج العلمي الأعلى تأثيرًا والأكثر إنتاجًا في قاعدة Scopus فرع العلوم الطبية. لغة التعليم المعتمدة في الجامعة هي اللغة الإنجليزية، حيث يتم تدريس جميع المواد باللغة الإنجليزية بإستثناء مواد الدراسات الإسلامية والعربية.
- يلتحق بها من يقبل في برنامج تأهيلي يهدف إلى تطوير لغتهم الإنجليزية وقدراتهم التعليمة واللازمة لتأهيلهم للمسارات الجامعية المختلفة.
-تضم كليات الشريعة والقانون وكلية الطب البشري وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية (الأشعة التشخيصية - العلاج الطبيعي - التغذية الاكلينيكية - مختبرات سريرية) وكلية التمريض وكلية علوم الصحة العامة (معلوماتية صحية - صحة عامة - إدارة صحية - صحة بيئة) وكلية الهندسة (هندسة مدنية - هندسة كهربائية - هندسة مكانيكية - هندسة كيميائية- هندسة صناعية - هندسة معمارية ) وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (علوم حاسب - هندسة البرمجيات - نظم المعلومات الإدارية - هندسة الحاسب الالي) وكلية العلوم (فيزياء - كيمياء - أحياء دقيقة - رياضيات) وكلية المجتمع (إدارة أعمال - هندسة إلكترونيات وقياسات - نظم الحاسب الالي) وتمنح درجة المشاركة وكلية التربية (ثقافة إسلامية - تربية خاصة - علم النفس - الاقتصاد المنزلي - رياض الاطفال -صفوف أولية) وكلية الاداب والفنون (السياحة والاثار - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - العلوم الاجتماعية) وكلية إدارة الأعمال (إدارة ونظم معلومات - محاسبة - اقتصاد وتمويل).
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