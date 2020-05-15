بايدن يدعو الأمريكيين للتصويت ضده.. لهذا السبب

قال المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، جو بايدن، إنه يجب على الأمريكيين الامتناع عن التصويت لصالحه إذا كانوا يصدقون ادعاءات تورطه في قضية تحرش جنسي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي حديثه مع قناة MSNBC، أكدبايدن أنه لا يتذكر السيدة تارا ريد، التي اتهمته بالتحرش بها، مضيفا أنه "يجب أخذ ادعاءاتها على محمل الجد، والتحقيق معها بعناية".
وقدمت ريد في وقت سابق شكوى ضد بايدنإلى شرطة واشنطن، متهمة إياه بالتحرش الجنسي بها، وادعت أن بايدن اعتدى عليها جنسيا في عام 1993 عندما كان لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ.
ووفقا لها، وقع الحادث في ممر مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث وضع بايدن يده تحت تنورتها وارتكب فعلا جنسيا معها. فيما نفى الأخير هذه المزاعم ووصفها بالكاذبة.
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