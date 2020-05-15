واشنطن تقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا لمكافحة كورونا

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار لسوريا في إطار مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، في منشور لها عبر صفحتها الرسميةعلى "فيسبوك"، إن "مساعدات أمريكية جديدة ستقدم لسوريا لمكافحة كورونا.
وتُعفى هذه المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية من أية عقوباتأمريكية أو حتى عقوبات تفرضها الأمم المتحدة حاليا في جميع أنحاء سوريا".
وأشار المنشور إلى أن قيمة المساعدة 31 مليون دولار موزعة على دعم التوعية المعنية بالمخاطر ورصد الأمراض، وإمدادات المياه والصرف الصحي وبرنامج النظافة العامة، والحؤول دون انتشار الوباء والسيطرة عليه.
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