فرنسا تؤكد انخفاض تهريب المخدرات بسبب إجراءات الحجر الصحي

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا ساهمت في انخفاض تهريب المخدرات بنسبة ما بين 30% و40%، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. ولا تزال فرنسا تغلق حدودها في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا. وقال وزير الداخلية الفرنسي في وقت سابق إن "الحدود ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، لقد قررنا تمديد العمل بالقيود المفروضة حتى 15 يونيو على الأقل". "الحدود ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، لقد قررنا تمديد العمل بالقيود المفروضة حتى 15 يونيو على الأقل". ورغم غلق الحدود والقيود المفروضة أوقفت الجمارك الفرنسية، نهاية الشهر الماضي، شاحنة إسبانية تنقل 1.2 طن من القنب (الحشيش) في جنوب البلاد.

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