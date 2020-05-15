إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي في بحر غزة

أصيب الصياد أحمد محمود أبو عميرة (26 عامًا) صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الجيش الإسرائيلي في بحر مدينة غزة، وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن إصابته متوسطة.
وأفادت الوكالة بإصابة الصياد برصاصةمعدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الجيش الإسرائيلي وهو على متن مركبه على بعد نحو 3 أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة بشمال غربي مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى "الشفاء"، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.
وتعمد البحرية الإسرائيلية إلى منع الصيادين الفلسطينيين بشكل دوري من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم في بحر غزة.
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