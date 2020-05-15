اخبار العالم

إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي في بحر غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أصيب الصياد أحمد محمود أبو عميرة (26 عامًا) صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الجيش الإسرائيلي في بحر مدينة غزة، وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن إصابته متوسطة.

وأفادت الوكالة بإصابة الصياد برصاصة

معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الجيش الإسرائيلي وهو على متن مركبه على بعد نحو 3 أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة بشمال غربي مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى "الشفاء"، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وتعمد البحرية الإسرائيلية إلى منع الصيادين الفلسطينيين بشكل دوري من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم في بحر غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي في بحر غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا