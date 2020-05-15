كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. اتهام رجل بقطع أنف زوجته بعد أن طلبت الطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون في أفغانستان، اليوم الجمعة، بأن رجلا أفغانيا قطع أنف زوجته بسكين مطبخ بعد أن طلبت الطلاق، وسط تصاعد في العنف المنزلي بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقالت خوشبو مايدانوال، رئيسة قسم شؤون المرأة في المقاطعة: "كانت الضحية البالغة من العمر 24 عامًا، والدة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، تحاول ترك زوج مسيء منعها من الخروج من منزلهم في مقاطعة باكتيكا الجنوبية الغربية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "ضربها زوجها وقطع أنفها بسكين مطبخ حاد. أرادت الطلاق لأنه أساء إليها وضربها بشكل متكرر".

ووقع الهجوم هذا الشهر واعتقلت الشرطة الزوج هذا الأسبوع. تم إرسال زوجته إلى منزل والدها بعد العلاج.

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وأردفت "ميدانوال"، أن مكتبها سجل 13 حالة عنف من العنف المنزلي في الشهرين الماضيين.

وأشارت إلى أن: "الإغلاق بسبب الفيروس جعل الوضع المنزلي أسوأ بالنسبة للنساء"، مضيفة، أن أحد الأسباب وراء الزيادة قد يكون أن المزيد من النساء يبلغن عن سوء المعاملة.

تحتل أفغانستان مرتبة قريبة من قاع المؤشرات العالمية بشأن المساواة بين الجنسين، حيث ينتشر الزواج القسري وجرائم الشرف والعنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد.

تقدر جماعات حقوق الإنسان، أن أكثر من نصف النساء الأفغانيات يواجهن العنف المنزلي في مرحلة ما من حياتهن.

دعت اتفاقية 29 فبراير بين الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية وأن تطلق الحكومة وطالبان سراح بعض السجناء بحلول 10 مارس، عندما تبدأ محادثات السلام.