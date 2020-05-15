كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جورجيا تلغي حالة طوارئ فيروس كورونا بعد 22 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء جورجيا، جيورجي جاخاريا، اليوم الجمعة، أن البلاد ستلغي حالة الطوارئ التي أعلنتها بشأن فيروس كورونا المستجد بعد 22 مايو، كما نقلت وكالة أنباء "تاس" للأنباء.

وكانت قد أعلنت السلطات الجورجية، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يوم السبت 4 إبريل لإمرأة تبلغ من العمر 79 عاماً كانت تعاني من أمراض مزمنة.