كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. انفجار في مصنعا كيميائيا بالقرب من البندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى انفجار وقع في مصنع للكيماويات في منطقة صناعية بمدينة البندقيةفي إيطاليا إلى تصاعد غيوم من الدخان الأسود واللهب إلى السماء، اليوم الجمعة، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر إلى السكان بالبقاء في الداخل وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وذكرت صحيفة "كورييري ديل فينيتو" المحلية، أن عاملًا أُصيب في الانفجار الذي وقع في منطقة بورتو مارغيرا في البر الرئيسي، على بعد بضعة كيلومترات من المركز التاريخي للمدينة البحيرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

تواجدت سيارات الإسعاف والإطفاء في مكان الحادث وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف يمكن رؤيته من عدة كيلومترات.