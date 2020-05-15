كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تدرس السماح بحرية الحركة في أنحائها من 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تسمح السلطات في إيطاليا بالسفر بحرية في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 3 يونيو المقبل، وفقًا لمسودة مرسوم اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لإلغاء تأمين فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد المنهك.

كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودًا صارمة على الصعيد الوطني في مارس في محاولة لوقف المرض وتتراجع ببطء عن القيود مع انخفاض عدد الحالات الجديدة.

وقالت مسودة المرسوم، التي من المتوقع الموافقة عليها في وقت لاحق اليوم الجمعة ولكن لا يزال من الممكن تعديلها في وقت مبكر، أن كل حركة داخل مناطق منفصلة سيسمح بها اعتبارًا من 18 مايو، مع رفع حظر السفر بين الأقاليم في 3 يونيو.

وأضافت مسودة المرسوم، أنه يمكن للمناطق إعادة تنشيط جميع قطاعات الاقتصاد التي قد لا تزال مغلقة، طالما يتم اتباع بروتوكولات السلامة، وأن السلطات الصحية الوطنية ستراقب الوضع للتأكد من السيطرة على العدوى.

Advertisements

وأوضحت، أنه يمكن لرؤساء البلديات التدخل وإغلاق الأماكن العامة إذا ثبت أن الاستبعاد الاجتماعي مستحيل.

ستشكل نهاية القيود المفروضة على السفر علامة بارزة على طريق إيطاليا نحو التعافي، حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم، عندما يهرب الإيطاليون تقليديًا من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.

تم السماح للمصانع في البلاد بالبدء في 4 مايو، ومن المقرر إعادة فتح المتاجر يوم الاثنين.

توفي ما يقرب من 31400 إيطالي من فيروس كورونا COVID-19 منذ ظهور التفشي في 21 فبراير، وهو ثالث أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة 223،096 حالة، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.