كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحصت روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، تزامناً مع إطلاق حملة فحوصات كبرى للسكان للاجسام المضادة للمرض.

وسجلت 10598 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية في روسيا، ثاني دولة في العالم بعدد الإصابات، الذي بلغ 262843.

ومنذ 3 مايو تسجل روسيا يومياً أكثر من 10 آلاف إصابة إضافية باستثناء الخميس بـ 9974.

ولا تزال نسبة الوفيات في روسيا متدنية مقارنة مع دول أخرى بـ 2418 وفاة أحصيت رسمياً.

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واعتباراً من الجمعة أطلقت موسكو، بؤرة الوباء في روسيا، حملة فحوصات واسعة النطاق بشكل عشوائي لتحديد المستوى الفعلي للإصابات ووجود أجسام مضادة لدى السكان تحسباً لفرضية الوصول إلى مناعة جماعية.

وتؤكد روسيا التي وصلها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس، والسكان المعرضين للخطر ،وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، أن الوضع الوبائي يتحسن في البلاد.

وقال: "في الأسابيع الأخيرة، ركزنا كل جهودنا على مكافحة فيروس كورونا الجديد، وتجهيز تدابير طارئة لدعم الاقتصاد والمواطنين".

وأصاب الفيروس شخصيات مهمة في البلاد، وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الثلاثاء إصابته، مثل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في 30 أبريل ووزيرين وعدة نواب.