كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مراقبة" شرطة هونج كونج تصدر تقرير بشأن استخدام الغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت هيئة مراقبة الشرطة في هونج كونج، في تقرير طال انتظاره وصفه بعض المشرعين الديمقراطيين بأنه "سطحي"، اليوم الجمعة، إلى مراجعة المبادئ التوجيهية حول استخدام الغاز المسيل للدموع وتدريب الضباط على حفظ النظام العام.

في تقريره المكون من 999 صفحة، درس المجلس المستقل لشكاوى الشرطة سلوك الضباط في الأشهر التي تلت يونيو 2019، عندما أدت الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان إلى توقف أجزاء من المدينة وأغرقتها في أكبر أزمة سياسية منذ عقود، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بشكاوى الشرطة، إنه في حين أنها لم تتناول المساءلة الفردية للضباط، فإن الشرطة تصرفت ضمن المبادئ التوجيهية على الرغم من وجود مجال للتحسين.

وأضافت، أن الاتهامات بوحشية الشرطة يجب ألا تستخدم "كسلاح احتجاج سياسي"، مضيفة أنها "مسألة قانونية وليست سياسية"، في رد واضح على دعوات المحتجين المؤيدين للديمقراطية إلى إجراء تحقيق مستقل.

وفي تعليقات على واحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل، قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إنها لم تجد أدلة على تواطؤ الشرطة مع أعضاء العصابة خلال هجوم الغوغاء في 21 يوليو في منطقة يوين لونغ.

ومع ذلك، حدد التقرير أوجه القصور في نشر الشرطة وغيرها من الإجراءات خلال الحادث، حيث قام حشد من الرجال ذوي القمصان البيضاء بضرب المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يرتدون القمصان السوداء والناس العاديين بالعصي والأعمدة.

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أثار هجوم يوين لونغ المزيد من الاحتجاجات وكثف رد الفعل العكسي ضد الشرطة الذي اتهمه البعض بالتعمد في الرد ببطء على عنف الغوغاء.

وقال عضو الكنيست المعارض كينيث ليونج، عضو سابق في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن التقرير فشل في تلبية مطالب الجمهور بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وأضاف "لونغ": "أن العديد من هذه التوصيات مجزأة، سطحية وعامة".

وأردف: "لا يمكنهم الاعتماد فقط على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فقط للتظاهر بأن كل هذه القضايا تم التعامل معها وتسويتها."

العديد من المتظاهرين غاضبون مما اعتبروه وحشية الشرطة واعتقال أكثر من 8000 شخص. واتهمت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، الشرطة باستخدام غير متناسب للقوة وغيرها من الانتهاكات في التعامل مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

وقال النائب المؤيد للديمقراطية فرناندو تشيونغ: "التقرير غض الطرف عن وحشية الشرطة غير المتناسبة. لقد قضى هذا التقرير على القليل من المصداقية المتبقية من المجلس المستقل لشكاوى الشرطة."