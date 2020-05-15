كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: ربع مليار شخص بأفريقيا معرضون للإصابة بكورونا خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علماء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا المستجد في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرت نتائجها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدراسة، أن 5.5 مليون شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.