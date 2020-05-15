بعد تمديد الحجر إلى نهاية ماي.. فتوى في الجزائر لإقامة صلاة العيد في البيوت

بعد تمديد الحجر الصحي إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري، أصدرت الجارة الشرقية الجزائر، فتوى رسمية لإقامة صلاة عيد الفطر في المنازل.

وأصدرت اللجنة الرسمية للفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر، خلال الأسبوع الجاري، بلاغا أكدت فيه أنه نظرا إلى الأوضاع الحالية، فستتعذر إقامة صلاة العيد في المساجد، والمصليات.

وأوضح البيان نفسه أن لجنة الفتوى تفتي بأداء صلاة العيد في المنازل بين أفراد العائلة، بعدما علقت صلاة الجمعة، وأغلقت المساجد، منذ شهر مارس الماضي، في إطار تدابير الوقاية من انتشار الوباء.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، بداية الأسبوع الجاري، عن تمديد الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما إضافية إلى غاية نهاية شهر ماي الجاري.

وتواجه الجزائر صعوبات، بسبب الآثار الاجتماعية، والاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي، والإغلاق، التي اتخذتها، إذ كانت قد أعلنت، قبل أيام، عن تخفيف القيود في عدد من الولايات، واضطرت إلى إعادتها، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.