ضحايا كورونا في العالم يتجاوز 303 ألف شخص.. والمصابون أكثر من 4 مليون ونصف المليون

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، صباح اليوم الجمعة، إلى أزيد من 4 ملايين و545 ألفا، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 303855، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 4 ملايين 546 ألفا و70 شخصا سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 1.7 مليون؛ بنسبة بلغت 37.7 في المائة من إجمالي الاصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من .2.5 مليون شخص بنسبة بلغت 55 في المائة من إجمالي الاصابات في في ما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم.

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