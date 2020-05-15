ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، صباح اليوم الجمعة، إلى أزيد من 4 ملايين و545 ألفا، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 303855، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.
وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 4 ملايين 546 ألفا و70 شخصا سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 1.7 مليون؛ بنسبة بلغت 37.7 في المائة من إجمالي الاصابات.
وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من .2.5 مليون شخص بنسبة بلغت 55 في المائة من إجمالي الاصابات في في ما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم.
وحتى صباح اليوم، توفي أكثر من 303 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة 6.68 في المائة، إذ يعرف هذا المؤشر تراجعا ملحوظ في الايام القليلة الماضية.
وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ 1 مليون و457 ألف حالة، تليها إسبانيا بـ274 ألفا و367، وروسيا، التي سجلت 10 آلاف إصابة، صباح اليوم، إذ أصبح إجمالي الاصابات 262 ألف أصابة، وتجاوزت بذلك إيطاليا من حيث عدد الاصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا كورونا في العالم يتجاوز 303 ألف شخص.. والمصابون أكثر من 4 مليون ونصف المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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