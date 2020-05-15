المواطنون العائدون من مليلية المحتلة سينقلون مباشرة إلى فندق بالسعيدية..وطاقم طبي من 20 فردا لمواكبتهم في الحجر

بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات المغربية بإعادة جزء من العالقين المغاربة في مدينة مليلية المحتلة، اليوم الجمعة، بدأت الاستعدادات لاستقبال العائدين ووضعهم في الحجر.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن العائدين سيتم نقلهم مباشرة إلى مدينة السعيدية، التي تبعد بحوالي 80 كيلومترا على المدينة المحتلة، لوضعهم في الحجر الصحي بفنادق المدينة السياحية.

وأوضحت مصادر الموقع، أنه تم توفير 20 عنصرا من الأطر الطبية، لمواكبة الحجر الصحي للعائدين من مليلية المحتلة، ليتم تتبع وضعهم الصحي خلال فترة الحجر الصحي، مشددا على أن جميع الإجراءات تم اتخاذها لتوفير ظروف مناسبة لإيواء العائدين.

وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم خلال الساعات المقبلة السماح بدخول أول دفعة من العالقين المغاربة، وعددهم 200 شخص، في ما يبلغ مجموع العالقين في المدينة المحتلة 500 شخص.

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وجهزت السلطات المغربية، لوائح بأسماء العالقين المغاربة الذين سيسمح لهم بالدخول في المرحلة الأولى، وتم إشعار سلطات المدينة المحتلة للاتفاق على طريقة تنفيذ العملية.

يشار إلى أن عالقة مغربية، توفيت أمس الخميس، في ظروف مأساوية في مدينة مليلية المحتلة، بعدما عثر عليها جثة هامدة في حمام بداخل مأوى للمشردين، اضطرت للمكوث فيه بعدما تقطعت بها السبل بسبب إجراءات إغلاق المعبر.

ويبلغ عدد العالقين المغاربة بالخارج أزيد من 27 ألف شخص، غير أن الحكومة لم تعلن عن أي موعدد محدد لإعادتهم.