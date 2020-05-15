2583 تحليلا مخبريا في المغرب خلال 18 ساعة..16 حالة فقط إيجابية و 99.4 ٪؜ سلبية

كشفت الأرقام، التي أعلنتها وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أن مختلف المخبترات الوطنية، المشاركة في جهود التحري عن الحالات المتشبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قد أجرت، خلال الـ18 ساعة الماضية، ما مجموعه 2853 تحليلا مخبريا.

وحسب “البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب” فإن المختبرات استبعدت، خلال الفترة المذكورة، ما مجموعه 2567 حالة اشتبه في إصابتها بالوباء، أي بنسبة 99.4 في المائة، لكن نتائج تحاليلها جاءت سلبية.

وفي المقابل، أكدت نتائج المختبرات الوطنية إصابة 16 حالة تعرضت للوباء، أي بنسبة 0.6 في المائة.

أما الحصيلة الإجمالية للحالات المستبعدة، منذ بدأ الأزمة، فبلغت إلى حدود اليوم 73 ألفا و882 حالة، من أصل 80 ألفا و505 حالة جرى الكشف عنها وفق أرقام وزارة الصحة.