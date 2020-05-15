نشرة خاصة من المستوى البرتقالي .. زخات رعدية اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قبل قليل، بأن عددا من مناطق المملكة من المرتقب أن تعرف يومي الجمعة والسبت، زخات رعدية محليا قوية.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات الرعدية ستهم عمالات وأقاليم الجديدة، وسيدي بنور، والحوز، وأزيلال، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وسطات، وبرشيد، وخنيفرة، وخريبكة، والخميسات، وميدلت، وبولمان، وصفرو، وتازة، وتارودانت، من اليوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم غد السبت على الساعة السادسة صباحا.

ويتوقع أيضا نزول أمطار رعدية معتدلة خلال نفس الفترة على أقاليم الدار البيضاء، والمحمدية، والنواصر، وآسفي. وستكون هذه العواصف مصحوبة برياح قوية وأحيانا بحبات البرد.