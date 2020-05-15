بعد الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة شابة مغربية عالقة في مليلية المحتلة، سمح المغرب، اليوم الجمعة، بإعادة مواطنيه العالقين في المدينة المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن السلطات المغربية، سمحت، اليوم، بإعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة، الذين بدؤوا يستعدون للعودة، وتوجهوا للمعبر.
وأوضحت الوكالة، أن السلطات المغربية أكدت الخبر، وأوضحت أنه سيتم إدخال المغاربة العالقين على دفعتين.
وقال حقوقيون في مدينة مليلية المحتلة لـ”اليوم 24″ إن العالقين المغاربة بدؤوا بالفعل، صباح اليوم، بالتوجه إلى معبر المدينة استعدادا للعودة، بعدما وصلتهم أنباء عن إمكانية السماح لهم بالدخول إلى الوطن.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد المغاربة العالقين في مدينة مليلية المحتلة، يقدر بـ320 شخصا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يخص اليوم سوى العالقين في مدينة مليلية المحتلة، ولم يشمل العالقين في مدينة سبتة المحتلة.
يذكر أن شابة مغربية، تبلغ من العمر 34 سنة، عثر عليها ميتة، أمس الخميس، في مليلية، في ملجأ خاص بالمشردين، الذين تقطعت بهم السبل في المدينة المحتلة.
وخلف موت العالقة المغربية في مليلية موجة غضب بسبب المقاربة المغربية مع قضية العالقين، حيث بات عددهم يتجاوز 27 ألف شخص، ولم يحدد أي موعد لإعادتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يسمح بعودة مواطنيه العالقين في مليلية المحتلة..يتوجهون الآن إلى المعبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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