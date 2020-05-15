0 حالة في بني ملال بعد شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا

أكدت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الخميس، شفاء آخر حالة في بني ملال، كانت تتلقى العلاج في جناح كوفيد 19 في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال.
ويتعلق الأمر بنزيل في المركب السجني في بني ملال من مخالطي سجين آخر، كانت التحليل المخبرية قد أكدت إصابته بفيروس كورونا، والذي اعتقل، قبل أسبوعين من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.
وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، فإن إقليم بني ملال أصبح خاليا من فيروس كورونا بعد شفاء آخر المصابين ليضاف إلى إقليم خنيفرة بـ0 حالة إصابة نشيطة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغت 3790. وتتوزع حالات الإصابة بين 47 في إقليم أزيلال، و28 في إقليم خريبكة، و13 في إقليم الفقيه بنصالح، و10 في إقليم بني ملال، وإصابة واحدة في إقليم خنيفرة.
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