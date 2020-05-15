شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 891 حالة ، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وأستقرت عدد حالات الوفاة عند 26 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.