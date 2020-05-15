شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 284 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم ،عن تسجيل 220 حالة جديدة مصابة فيروس كورونا (COVID-19) ، منها 158 حالة لعمالة وافدة، و 50 حالة لمخالطين و12 حالة قادمة من الخارج ، وتعافي 284 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2637 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج. وقالت الوزارة أنه حرصاً على سلامة الجميع والكشف المبكر للحالات القائمة فإنها مستمرة في توسيع نطاق الفحوصات، حيث تم إجراء 9685 فحص خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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