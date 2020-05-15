مدير صحة الرصافة: ندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل

اعلن مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، عن دراسة تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل بسبب فايروس كورونا.
وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ما زلنا في مرحلة الخطر ونحتاج إلى تعاون المواطنين مع الإجراءات وندرس تطبيق الحجر المناطقي أو الحظر الشامل".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الخميس، عن تسجيل 111 اصابة جديدة بالفيروس و62 حالة شفاء.
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