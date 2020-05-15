خلال 24 ساعة.. تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة أصبح بذلك 49176.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعا بتسع حالات خلال آخر 24 ساعة.

