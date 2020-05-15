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خلال 24 ساعة.. تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد "كوفيد-19" في خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بـ2307 حالات جديدة (مقابل 2039 في اليوم السابق).
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة أصبح بذلك 49176.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعا بتسع حالات خلال آخر 24 ساعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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