بلجيكا تسجّل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في وزارة الصحة البلجيكية، ان "56 شخصاً توفي بسبب فيروس كورونا"، مبيناً أنه "بذلك صار العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي المرض في البلاد 8959 وفاة".

وأضافت أن "عدد الإصابات اليومية ارتفع بشكل طفيف مقارنة بالأمس، ليبلغ العدد الكلي للإصابات 54644 حالة إصابة".



وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة في بلجيكا: " توفي 56 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 8959. معظم حالات الوفيات الجديدة أعلن عنها في المستشفيات بـ 35 حالة وفاة، بينما سجلت دور الرعاية للمسنين وفاة 21 شخصا".

وأضاف البيان أن "عدد الإصابات الجديدة ما زال مستقرا نوعا ما، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس والذي سجل 307 إصابات، بينما تم تأكيد إصابة 356 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 54644 إصابة".



وأشار إلى "تراجع عدد المرضى المصابين بمضاعفات صحية من الفيروس، للأسبوع التالي على التوالي، إذ سجلت المستشفيات دخول 67 مريضا خلال الساعات إلـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 1862 مريضا".