الملك عبدالله الثاني محذراً إسرائيل: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، من "صدام كبير" إذا ضمن إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.

وقال الملك عبدالله الثاني، في مقابلة نشرتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الجمعة، إنه إذا قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن، مشيراً إلى أن بلاده "تدرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".

وأشار إلى اتفاق وجهات النظر بين الأردن ودول كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي فيما يحدث بالمنطقة.

وقال العاهل الأردني: "نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

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يشار إلى أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد دعا أمس الخميس الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لمخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه ينسف عملية السلام، ويقوّض حل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد وعد بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وأكد خبراء ومراقبون أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعتها مع إسرائيل في عام 1994 في حال أقدمت على ضم غور الأردن التي تتشارك معها الحدود.

والأربعاء الماضي، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين.

وبحسب صفقة نتانياهو، ووزير دفاعه بيني جانتس، فإنه يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدماً في عملية الضم اعتباراً من يوليو بشرط أخذ مشورة الولايات المتحدة التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.