6 آلاف مصري مخالفون للإقامة يعودون من الكويت للقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، انتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة في الكويت غدا السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للمصريين المغادرين للكويت وصل إلى حوالي 6 آلاف مواطن مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.
وأشارت الوزارة إلى أن "عملية الإجلاء التي بدأت في 5 أيار الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا".
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