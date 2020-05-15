6 آلاف مصري مخالفون للإقامة يعودون من الكويت للقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، انتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة في ​الكويت​ غدا السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للمصريين المغادرين للكويت وصل إلى حوالي 6 آلاف مواطن مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "عملية الإجلاء التي بدأت في 5 أيار الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة ب​فيروس كورونا​".