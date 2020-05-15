لافروف: لا يمكن توجيه اتهامات للصين دون إبراز أدلة

أكد ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "لا يمكن توجيه اتهامات للصين دون إبراز أدلة"، لافتًأ إلى أن "بلاده تقف إلى جانب العدالة والحس السليم".

وشدد لافروف، حخلال حديث تلفزيوني، على ضرورة "توجيه جميع الجهود إلى التكاتف والعمل بأسرع وقت ممكن في الوقت الراهن، من أجل إنشاء لقاح ضد عدوى "​كوفيد 19​".

كما أعرب عن أمله "بعدم قيام الغرب بأي خطوات غير ودية ضد المواطنين الروس في الخارج بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد"، متمنيًا أن "يسود بالغرب الإحساس بالمسؤولية والتفكير السليم وضرورة اتباع القانون الدولي في سلوك الدولة، الذي يفترض مسبقًا، وجود أدلة على أي اتهامات من خلال الحقائق الواضحة في المحاكم أو في المنظمات الدولية".

وأفاد لافروف بأنه "لدى روسيا بالفعل أمثلة كافية عندما يتم اتخاذ خطوات غير ودية ضد الروس بدون سبب، ولا أستطيع التنبؤ بما سيخرج به شركاؤنا الغربيون المزعومون".