تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا في قطر ليرتفع إجمالي الإصابات لـ25865

سجلت وزارة الصحة في قطر 1153 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي. وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البلاد 25865 إصابة في حين بقي عدد الوفيات بالفيروس عند 14 حالة وفاة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية القطرية ألزمت كل سكان البلاد بوضع الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).
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