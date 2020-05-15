مسؤول بريطاني: قد نخفف قيود كورونا بمعدلات مختلفة بأجزاء مختلفة من البلاد

أشار المتحدث باسم ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، إلى أن "​المملكة المتحدة​ قد تخفف القيود المفروضة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بدرجات ومستويات مختلفة في مناطق معينة".

ولفت المتحدث إلى أن "السلطات قد تلجأ إلى تخفيف بعض الإجراءات بمعدلات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي الوقت نفسه يمكن أن نلجأ إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد"، منوّهًا بأنه ليس لديه علم بأي خطط في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمدارس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا أمس الخميس 233151 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33614 حالة وفاة.