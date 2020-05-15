سلطات بلجيكا: تسجيل 60 وفاة بكورونا والحصيلة تقترب من 9000 حالة

شهدت بلجيكا وفاة 56 شخصا اليوم بفيروس كورونا ، تراجعا من 60 حالة وفاة خلال اليوم السابق، حيث رفعت تدريجيا نظام العزل الذي تم إدخاله لمكافحة كورونا منذ أسبوعين. وأعلن مركز إدارة أزمة كورونا في وزارة الصحةى البلجيكية أنه بذلك صار العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي المرض في البلاد 8959 وفاة، أما عدد الإصابات فبلغ 54644 حالة إصابة.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية أعلنت عن "رفع تدريجي لبعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة تفشي الوباء"، فمنذ بداية الأسبوع الجاري أعلنت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنهاء الحجر الصحي واستئناف الدوام الدراسي جزئيا لبعض المراحل الدراسية.
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